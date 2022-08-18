СБУ заблокувала масштабну схему продажу автівок, які ввозили як гуманітарну допомогу

У Житомирі Служба безпеки заблокувала масштабну схему продажу автомобілів, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, зловмисники незаконно продавали кросовери та джипи, які ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу нібито для військовослужбовців Сил оборони України.

До організації схеми причетні двоє "бізнесменів" із Житомира і Бердичева. Для прикриття своїх оборудок фігуранти офіційно зареєстрували на підставну особу фіктивну благодійну організацію.

"Прикриваючись її документами, зловмисники ввозили в Україну транспортні засоби під виглядом гуманітарки. Після цього автомобілі з нульовим розмитненням вони реалізовували за середньоринковою ціною", – йдеться у повідомленні.

Оперативники з’ясували, що ділки продавали автівки підвищеної прохідності українським військовим та представникам місцевих волонтерських організацій, які допомагають бійцям Тероборони і ЗСУ.

За такою схемою псевдоволонтери продали понад два десятки автівок.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів під час реалізації чергової партії із 4 автомобілів.

Під час обшуків були вилучені речі та документи із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги) Кримінального кодексу України одному зловмиснику вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо інкримінування аналогічного правопорушення його спільнику.