Інспекція ядерного регулювання відновила більшість ліцензій Чорнобильській АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України відновила більшість ліцензій на провадження діяльності Чорнобильської АЕС у сфері роботи з радіоактивними відходами.

Як повідомляє пресслужба ДСП ЧАЕС, відповідне рішення було ухвалено на засіданні ліцензійної комісії Держатомрегулювання ще 10 серпня.

Крім того, 17 серпня ДІЯРУ прийняло рішення про відновлення дії останньої ліцензії, а саме з використання джерел іонізуючого випромінювання.

"Це означає, що відтепер ЧАЕС може у повному обсязі відновлювати роботи у сфері поводження з радіоактивними відходами", – йдеться у повідомленні.

"Дія ліцензій була поновлена після надання до ДІЯРУ документів, що підтверджують спроможність Чорнобильської АЕС дотримуватися умов безпечного провадження дозвільної діяльності після звільнення території зони відчуження від російських загарбників. Рішення прийнято з урахуванням результатів експертної оцінки, проведеної ДІЯРУ із залученням експертів ДНТЦ ЯРБ", – зазначив начальник відділу ліцензування ЧАЕС Ігор Хом’як.

Він уточнив, що ЧАЕС виконала великий обсяг робіт з підтвердження своєї спроможності дотримуватись умов провадження дозвільної діяльності, а також підтвердила відповідність організаційної структури, наявність кваліфікованого персоналу, матеріальних та інших ресурсів вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Як повідомлялося, 26 квітня Державна інспекція ядерного регулювання України прийняла рішення про зупинення дії низки ліцензій, виданих державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС".

В.о. гендиректора ДСП "Чорнобильська АЕС" Валерій Сейда називав таке рішення безпідставним.