Суд арештував мережу заправних станцій Amic

Суд заарештував автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом це 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.

Під час слідства встановили, що службові особи підприємств, упродовж 2015-2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур.

"До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії. Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є РФ та російське товариство.

Унаслідок цього було легалізовано понад 1 млрд грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора у взаємодії з Державною податковою службою.

У Бюро економічної безпеки не назвали назву мережі, водночас за даними джерел "Економічної правди", йдеться про АЗС Amic Energy, яка до 2015 року належала російському "Лукойлу".