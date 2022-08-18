Для ЗСУ купили космічний супутник, – Притула

Український волонтер Сергій Притула, засновник однойменного благодійного фонду, повідомив, що заощаджені в рамках акції "Народний байрактар" кошти (понад 600 млн грн) було витрачено на купівлю космічного супутника для української армії.

Про це Притула заявив у відеозверненні.

"Українці, ви космос! Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків із сузір'я супутників компанії ICEYE. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік уперед", – сказав Притула.

За його словами, завдяки цьому українська армія максимально швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допомагатимуть в оперативному плануванні військових операцій.

Він висловив подяку міністру оборони України Олексію Резникову, голові Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову (відомству якого й був наданий доступ до супутника), засновнику EOS DATA Analytics Максу Полякову, завдяки якому волонтерам вдалося здійснити зазначену угоду "швидко, тихо та компетентно", а також усім, хто причетний до збору коштів у рамках акції "Народний Байрактар".

Акція "Народний Байрактар" – збір коштів, ініційований українськими волонтерами 22 червня 2022 року та націлений на купівлю трьох БПЛА Bayraktar TB2. Необхідну для цього суму (близько 500 млн грн) вдалося зібрати лише за три дні. Увечері 24 червня вона вже досягла 600 млн грн, чого вистачило б на покупку чотирьох Bayraktar TB2, проте компанія-виробник безпілотників Baykar заявила, що оплату за БПЛА не прийматиме і передасть їх Україні безоплатно.