Видатки держбюджету з початку повномасштабної війни сягнули трильйона гривень
Від початку повномасштабного вторгнення РФ загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становила 988,1 млрд гривень, зокрема у липні видатки становили 174,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 386,6 млрд грн (у липні – 81,7 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 39,1% від загального обсягу видатків за період починаючи з 24 лютого. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 287,8 млрд гривень (у липні – 62 млрд грн);
- 234,6 млрд грн (у липні – 42 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг, або 23,7% від обсягу видатків. У тому числі 135,1 млрд грн – придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту для ЗСУ, ще 62,2 млрд грн – перераховано на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
- 214,2 млрд грн (у липні – 38,9 млрд грн) – соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,7% від загального обсягу видатків. У тому числі 89,4 млрд грн – Пенсійсному фонду для виплати пенсій, 66,1 млрд грн – для виплати деяких видів соцдопомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій; 30,4 млрд грн – допомога в рамках Програми "єПідтримка".
- 65,2 млрд грн (у липні – 3,1 млрд грн) – обслуговування державного боргу , або 6,6 % від загального обсягу;
- 64,1 млрд грн (у липні – 6,5 млрд грн) - трансферти місцевим бюджетам, або 6,5% від загального обсягу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль