Кабмін відновить масштабну приватизацію з вересня

Починаючи з вересня уряд України відновить приватизацію підприємств державної власності, що була призупинена на період воєнного стану та розблокована з ухваленням законопроекту 7451.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Як повідомлялося, у липні уряд затвердив перелік 420 об’єктів після процедури тріажу – сортування на ті, які залишаться у державній власності, які будуть спрямовані на приватизацію до ФДМУ та які будуть ліквідовані.

"Ми передали 65 підприємств у липні поточного року до Фонду державного майна. За останні чотири роки Фонд отримав 500 об’єктів на приватизацію. Ми й далі будемо проводити тріаж підприємств, для того, щоб передавати максимальну кількість об’єктів на приватизацію. Стартувати з вересня будемо зі спиртзаводів і хлібокомбінатів. Ми вже маємо певний графік передачі об’єктів по всій Україні", – зазначила перша віце-прем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Приватизація відбуватиметься на спрощених умовах. Приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси, в тому числі ті, які обтяжені багаторічними арештами на майно (у такому випадку покупець також зобов‘язаний погасити раніше накопичені борги).

Також будуть зростати гарантійні внески, а оплата за актив буде відбуватися до укладання договору купівлі-продажу.

Процес приватизації від оголошення аукціону й до підписання договору займатиме не більше двох місяців. Якщо в аукціоні зареєстрований лише один учасник, він зможе викупити об’єкт за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової. Якщо ж з першого разу покупців не буде, то дозволятиметься проводити повторні аукціони. Буде допускатися покрокове зниження стартової ціни, але не більше, ніж на 50%.

Усі дозволи та ліцензії підприємства зберігатимуться для нових власників єдиних майнових комплексів.

Як повідомлялося, наприкінці липня уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації. Крім того, Верховна Рада спростила приватизацію держмайна під час війни.