У Дніпрі запустили безконтактну оплату проїзду на всіх станціях метрополітену

У серпні 2022 року в рамках спільного проєкту з Mastercard "Приватбанк" установив турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою ще на чотирьох станціях Дніпровського метро Метробудівників, Проспект Свободи, Металургів та Заводська. Відтепер оплатити проїзд карткою чи смартфоном можна на всіх станціях метрополітену.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Щоб розрахуватись за проїзд безконтактно, потрібно просто піднести платіжну картку, смартфон або інший пристрій з NFC до жовтого турнікета та дочекатися звукового та світлового сигналу. Після підтвердження оплати з картки пасажира автоматично списується сума, що дорівнює вартості поїздки, будь-які додаткові комісії для пасажира відсутні.

Дніпровський метрополітен став другим метрополітеном в Україні після київського, де з'явилася можливість безконтактної оплати проїзду банківською карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC прямо на турнікеті.

Перші турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою запрацювали в Дніпропетровському метрополітені 10 вересня 2020 року на станціях Вокзальна та Покровська. За два роки на цих станціях безконтактно оплачено понад 420 тис. поїздок.