Електронний поліс "Зелена картка" запрацює в Україні з 1 вересня

Страховики-повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), які мають право укладати договори міжнародного страхування "Зелена картка", з 1 вересня 2022 року запропонують автовласникам можливість укладання таких договорів в електронному вигляді.

Про це йдеться в повідомленні МТСБУ.

Процедура оформлення електронної "Зеленої картки" буде аналогічна до укладання внутрішнього електронного договору ОСЦПВ:

власник транспортного засобу вносить відомості, необхідні для укладання договору, до електронної форми на сайті страховика.

страховик на підставі отриманої інформації формує пропозицію укласти електронний договір міжнародного страхування і направляє її автовласнику через електронні канали комунікації (наприклад, електронну пошту, вказану при реєстрації).

власник транспортного засобу підписує електронний договір страхування через інформаційну систему страховика відповідно до законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції, та сплачує страхову премію страховикові.

електронний поліс оформлюється майже миттєво: в автоматичному режимі страхувальник через електронні канали комунікації отримує pdf-файл із згенерованим чорно-білим страховим сертифікатом "Зелена картка", а також візуальну форму страхового полісу та інформаційний лист щодо необхідності роздрукувати отриманий страховий сертифікат.

МТСБУ нагадує, що страхувальник повинен роздрукувати pdf-файл візуальної форми страхового сертифікату, оскільки чинні норми міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" вимагають від автовласника пред’явлення саме паперової (біло-зеленої чи чорно-білої) версії міжнародного страхового сертифікату.

Аналогічно до договору внутрішнього ОСЦПВ, договір міжнародного страхування "Зелена картка" можна буде укласти або в паперовій, або в електронній формі за вибором страхувальника.

"Нагадаю, що з початком війни страховики-повні члени Бюро запровадили можливість дистанційного укладання договорів міжнародного страхування, щоб полегшити життя українцям, які змушені були евакуюватись за кордон автівками. Електронна "Зелена картка" є логічним наступним кроком. Процес укладання договору не буду суттєво відрізнятись. Різниця в тому, що з 1 вересня єдиним критерієм наявності електронного договору міжнародного страхування та валідності чорно-білого страхового сертифікату "Зелена картка" є наявність запису про такий договір в ЦБД МТСБУ", – розповів генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

За підсумками першого півріччя 2022 року кількість договорів "Зелена картка" більше ніж в два рази (+119%) перевищила показник відповідного періоду 2021 року, склавши 720 тис. штук. Сума премій за такими договорами становить 1,6 млрд грн. (+105%). За договорами міжнародного страхування врегульовано 2730 вимог (+10%) на суму 7,1 млн євро (+19%).