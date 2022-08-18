Нацбанк відклав перехід системи електронних платежів на цілодобову роботу

Національний банк України 1 квітня 2023 року здійснить перехід на нове покоління системи електронних платежів Національного банку (далі СЕП) на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (247).

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"До війни ми планували перейти на новий стандарт із 20 серпня 2022 року. Зважаючи на об’єктивні причини та дію воєнного стану, Національний банк відтерміновує перехід на нове покоління СЕП, щоб дати учасникам системи більше часу на доопрацювання їхніх автоматизованих систем та перебудови бізнес-процесів. Нове покоління СЕП надасть банкам та бізнесу нові можливості, ще більше підвищить безпеку платежів та посилить конкуренцію на платіжному ринку", – зазначив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Крім того, перехід на ISO 20022 разом із упровадженням IBAN створюють технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації сервісу миттєвих платежів в Україні.

Із метою злагодженого переходу на нове покоління СЕП банки України, Державна казначейська служба України та Національний депозитарій України до 1 квітня 2023 року зобов'язані:

внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності;

забезпечити достатній рівень пропускної спроможності каналів зв’язку для гарантованого та швидкого обміну інформацією в СЕП.

Відповідно з 1 квітня 2023 року усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться виключно через СЕП нового покоління.

Міжнародний стандарт ISO 20022 – універсальний спосіб взаємодії різних автоматизованих систем учасників фінансових і торгових ринків у світі. Він є основою функціонування європейських платіжних систем.

Переведення платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022 триває з 2016 року. Зокрема, 23 травня 2016 року Національний банк підписав "Хартію приєднання до ISO 20022" (ISO 20022 Harmonisation Charter).