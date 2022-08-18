Витрати на виплати військовослужбовцям у липні перевищили 35% видатків бюджету
Витрати на грошове утримання військовослужбовців у липні становили 62 млрд грн, або 35,4% від усіх касових видатків загального фонду держбюджету того місяця (174,9 млрд грн).
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати за цією статтею було направлено 287,8 млрд грн, або 29,1% від усіх видатків загального фонду держбюджету (988,1 млрд грн).
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 386,6 млрд грн (у липні – 81,7 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 39,1% від загального обсягу видатків за період починаючи з 24 лютого. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 287,8 млрд грн (у липні – 62 млрд грн);
- 234,6 млрд грн (у липні – 42 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг, або 23,7% від обсягу видатків. У тому числі: 135,1 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування); 62,2 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
- 214,2 млрд грн (у липні – 38,9 млрд грн) – соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,7% від загального обсягу видатків. У тому числі: 89,4 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду України для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 66,1 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики України деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання; 30,4 млрд грн – допомога в рамках програми "єПідтримка".
- 65,2 млрд грн (у липні – 3,1 млрд грн) – обслуговування державного боргу , або 6,6 % від загального обсягу;
- 64,1 млрд грн (у липні – 6,5 млрд грн) – трансферти місцевим бюджетам, або 6,5 % від загального обсягу.
