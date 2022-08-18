Витрати на виплати військовослужбовцям у липні перевищили 35% видатків бюджету

Витрати на грошове утримання військовослужбовців у липні становили 62 млрд грн, або 35,4% від усіх касових видатків загального фонду держбюджету того місяця (174,9 млрд грн).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати за цією статтею було направлено 287,8 млрд грн, або 29,1% від усіх видатків загального фонду держбюджету (988,1 млрд грн).

У структурі видатків найбільше спрямовано: