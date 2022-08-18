Туреччина допоможе у відновленні української інфраструктури після війни, – меморандум
Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові України.
Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш.
"Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови", – сказав Кубраков.
Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проєкти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.
Як перший проєкт розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.
Найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проєкти.
Я уверен, что строительные компании их ЕС и США тоже с удовольствие помогут в освоении денег на восстановление, тем более они и будут выделены по большей части теми же ЕС и США, и они эти деньги будут хорошо контролировать и скорее всего сами будут выдавать контракты своим же компаниям, чтобы смочь оправдать такие высокие расходы перед налогоплательщиками.
Но самое главное, что при любом раскладе субподрядчиками все равно будут украинские компании и это даст миллионы рабочих мест в Украине!