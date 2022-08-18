Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення", який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Як свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №7427 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 18 серпня.

При цьому вказаним законом визначено гарантії для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема передбачено компенсацію різниці в тарифах.

Крім того, передбачено відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ і ВКГ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або знаходяться у зоні бойових дій.

Крім того, президент підписав пов'язані законопроєкти №7429 та №7428-2, які зокрема передбачають виділення 125,1 млрд грн на покриття різниці у тарифах за рахунок фінансової допомоги від міжнародних донорів, а також врегульовують запровадження мораторію на їх підвищення.