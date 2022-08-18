Нацбанк зобов’язав надавачів платіжних послуг розкривати більше інформації для клієнтів

Національний банк України визначив вимоги до порядку та обсягу інформації, що підлягає розкриттю небанківськими надавачами платіжних послуг на власних сайтах, у місцях надання послуг та на вимогу користувачів.

Ці зміни передбачені постановою правління Нацбанку №181 від 17 серпня "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг", яка набуде чинності 19 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, небанківські надавачі платіжних послуг розкриватимуть власні реєстраційні дані та контактну інформацію, відомості про отримані ліцензії, інформацію про платіжні послуги, що надаються користувачам, а також відомості про участь у платіжних системах, виконання функцій оператора платіжної системи тощо.

Крім того, для користувачів буде доступною інформація щодо відокремлених підрозділів та комерційних агентів небанківських надавачів платіжних послуг.

Обов'язковою для розкриття також є річна фінансова та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежними аудитором разом із його звітом. Для небанківських надавачів платіжних послуг, утворених у формі акціонерного товариства, підлягатиме оприлюдненню звіт про корпоративне управління.

Розміщуючи інформацію в публічному доступі, надавачі небанківських фінансових послуг керуватимуться чітко встановленими правилами. Так, інформація повинна бути розміщена державною мовою, бути достовірною та актуальною, її пошук має бути простим та доступним для користувачів.

Очікується, що такий крок дозволить користувачам отримати всю необхідну інформацію про надавача платіжної послуги, а отже й ухвалити виважене рішення про співпрацю.