Єврокомісія виділить ООН $21 мільйон на відновлення критичної інфраструктури України

Європейська Комісія надасть $21 млн Програмі розвитку ООН (ПРООН) для розчищення завалів зруйнованої інфраструктури, будівель та будинків в Україні, які часто містять вибухонебезпечні предмети.

Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"Кошти також будуть використані для виявлення та усунення невідкладних екологічних загроз, а також для ремонту, відновлення та/або придбання стратегічних елементів інфраструктури для постраждалих районів, а саме трансформаторів, теплових пунктів, водяних насосів, труб тепло- та водопостачання, систем знезараження води та обладнання для постачання поновлюваної енергії", – сказано в повідомленні.

Виконувачка обов'язків постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані відзначила своєчасність підтримки ЄС "цього вкрай необхідного проєкту з відновлення, особливо для районів, де проживає велика кількість ВПО та/або сімей, що повертаються додому".

Зазначений проєкт є невід'ємною частиною Програми підвищення стійкості та відновлення ПРООН, яка розпочалася у квітні 2022 року для підтримки уряду України, зміцнення основних органів управління та реагування на надзвичайні ситуації, надання життєво важливих державних послуг та захисту життя населення.

Проєкт також спрямований на зміцнення здатності відповідних органів влади в управлінні твердими відходами та знешкодженими матеріалами екологічно чистим способом та забезпечення відповідності відновлюваної комунальної інфраструктури стандартам та вимогам ЄС, а також іншим міжнародним зобов'язанням щодо зміни клімату та викидів вуглецю.