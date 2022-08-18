"Жодних переговорів": "Формула-1" не буде відновлювати Гран-прі Росії

Гран-прі Росії не повернеться до календаря найпопулярніших автомобільних перегонів "Формула-1".

Про президент "Формули-1" Стефано Доменікалі розповів у інтерв’ю виданню Bild, повідомляє РБК.

"Гроші – не єдине, на що ми звертаємо увагу. Повірте, якби ми дивилися лише на поповнення банківського рахунку, то календар перегонів був би зовсім іншим. Як приклад можу навести трасу у Сочі. Незважаючи на серйозне фінансування, Гран-прі Росії у календар "Формули-1" більше не входитиме. Я можу це обіцяти з упевненістю – жодних переговорів на цю тему не буде", – наголосив Доменікалі.

3 березня "Формула-1" розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії. Угода діяла до 2025 року. Російський етап був у календарі чемпіонату із 2014 року.

Як повідомлялося, наприкінці червня колишній керівник "Формули-1" Берні Екклстоун

підтримав президента РФ Владіміра Путіна,назвавши його "першокласною людиною", яка робить те, що вважає правильним. За словами Екклстоуна, Путін іноді робить помилки, як і будь-які інші ділові люди.

Він також розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що він не доклав достатньо зусиль, щоб "достукатися" до Путіна.

Згодом після цих заяв Екклстоун вибачився, заявивши, що не підтримує вторгнення Росії в Україну.