Зеленський особисто закликав Ердогана зупинити торгівлю вкраденим в Україні зерном

Президент України Володимир Зеленський закликав Туреччину зупинити торгівлю краденим українським зерном.

Про це Зеленський заявив під час особистої зустрічі з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який вперше після початку повномасштабної війни прибув до України, повідомляє пресслужба Офісу українського президента.

Згідно з повідомленням, Зеленський і Ердоган розглянули питання масштабного викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Зокрема, було вказано на те, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн збіжжя.

"Намагання Росії продати крадене мають бути зупинені", – акцентував Зеленський.

В Офісі президента зазначають, що лідери країн "погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою".

Нагадаємо, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Своєю чергою посол України в Лівані Ігор Осташ зазначав, що через країни Близького Сходу за участю російських окупаційних військ пройшли 87 суден-зерновозів із вкраденим в України збіжжям.