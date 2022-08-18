"Укрзалізниця" планує залучити до роботи ще 500 зерновозів

"Укрзалізниця" планує найближчим часом залучити до перевезень агропродукції ще до 500 зерновозів.

Про це під час онлайн-наради із представниками зернового ринку повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, передає Rail.insider.

"Укрзалізниця" докладає максимум зусиль для того, аби збільшити робочий парк. Нагадаю, що у нас робочий парк на сьогодні близько 7 тис. одиниць. Плюс ми додаткового пропонуємо нашим клієнтам цементовози та мінераловози для перевезення зерна. У нас ще є плани, голова правління ставить завдання, наростити парк зерновозів найближчим часом. До 500 одиниць ми спробуємо підняти", – сказав Ткачов.

За його словами, компанія зробила умови для того, щоби вартість перевезень зерна у мінераловозах та цементовозах не відрізнялася від транспортування у зерновозах.

У червні повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила проведення аукціонів з оренди власних зерновозів.