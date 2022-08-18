Київ отримав 19 автобусів із Німеччини

Мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і 3 сміттєвози. Автобуси та спецтехніку Київ отримав як допомогу від німецьких партнерів.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської ради.

"Київ отримав та передає сьогодні комунальному підприємству "Київпастранс" 19 автобусів. Їх столиця України отримала як допомогу від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена. Зокрема, Київ отримав 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу "Турист". Уже невдовзі автобуси вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці", – сказав Кличко.

Автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA. Зазначається, що весь транспорт – у відмінному стані та донедавна працював на вулицях німецьких міст.

"Також ми сьогодні передаємо КП "Київспецтранс" три сміттєвози Мercedes, які Київ отримав від міста Берлін. Ми дякуємо всім партнерам України та Києва за їхню допомогу. Для нас, як для міської влади, дуже важливо сьогодні підтримувати життєдіяльність столиці, забезпечувати комфорт її мешканців. І ми робимо все для цього", – наголосив Кличко.