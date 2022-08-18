lifecell завершив другий квартал із чистим збитком більше 27 мільйонів

Мобільний оператор ТОВ "Лайфселл" (lifecell) за підсумками квітня-червня 2022 року зафіксував чистий збиток 27,4 млн грн у порівнянні з чистим прибутком 116 млн грн за аналогічний період 2021 року через списання активів на територіях, що контролюються Україною, але не працюють понад 92 дні, та активів на територіях, захоплених Росією.

Про це йдеться у повідомленні материнської компанії Turkcell, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, дохід компанії в другому кварталі поточного року збільшився на 5,4% – до 2,13 млрд грн з 2,02 млрд грн за другий квартал 2021 року в основному за рахунок зростання доходів від міжнародних вхідних дзвінків та передачі даних.

Показник EBITDA за підсумками зазначеного періоду зріс на 8,8% – до 1,23 млрд грн, а рентабельність щодо EBITDA збільшилася на 1,8 процентних пункти – до 57,9%, що компанія пояснила заходами щодо контролю витрат, реалізованими lifecell.

У повідомленні уточнюється, що списання склали 204 млн турецьких лір (близько 383,1 млн за курсом у звіті).

Капітальні вкладення lifecell у другому кварталі цього року скоротилися порівняно з другим кварталом минулого року на третину – до 659 млн грн.

Активна тримісячна абонентська база lifecell за три звітні місяці знизилася на 5,6%, або 0,5 млн, до 8,4 млн абонентів, повернувшись на рівень річної давності.

Активний тримісячний ARPU у другому кварталі цього року зменшився на 1,8% до попереднього кварталу – до 82,8 грн, а MoU – на 5,5%, до 160,7 хвилини. У річному вимірі ARPU збільшився на 1,1%, тоді як MoU впало на 14%.

"Тим часом 3-місячні активні користувачі 4,5G зросли на 7% у річному обчисленні у другому кварталі 2022 року – до 76% від загальної кількості користувачів мобільних даних. lifecell зберіг лідерство на українському ринку за показником проникнення смартфонів за другий квартал 2022 року, що досягло 84,6%", – заявляє компанія.

Вона уточнила, що в середньому тимчасово не працюють близько 9% станцій майже з 9 тис., а на кінець червня було відкрито близько 82% магазинів.

Загалом за перше півріччя 2022 року виторг lifecell зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,2% – 4,43 млрд грн, EBITDA – на 14,3%, до 2,52 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 8,7% – до 181,9 млн грн, а капінвестиції – на 12,2%, до 1,37 млрд грн.