Сума депозитів юросіб у липні зросла на 4,6%, – "Опендатабот"

У липні сума розміщених депозитів юридичних осіб зросла на 4,6% й склала понад 766 млрд грн.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Здебільшого ріст зафіксовано за рахунок зростання депозитів саме в іноземній валюті – 294 млрд грн в еквіваленті у липні проти 232 млрд грн у червні.

Водночас депозити фізичних осіб також демонструють зростання. У липні сума вкладів українців зросла на 7,6% та сягла 844 млрд грн. Як й у випадку з депозитами бізнесу, ріст відбувся здебільшого за рахунок вкладень в іноземній валюті: 304 млрд грн в еквіваленті проти 248 млрд у червні.

"Збільшення портфелю депозитів в липні відбулося за рахунок росту курсу НБУ майже на 25%. Це і сприяло тому, що українці стали забирати вклади у гривні та почали переводити їх в іноземну валюту. Таким чином ми спостерігаємо загальне збільшення мультивалютного портфелю депозитів по всій банківській системі", – зазначила директорка Департаменту малого бізнесу в АТ "ПУМБ" Олена Рудик.

Як повідомлялося, сума вкладів українців у банках у червні збільшилась на 30 мільярдів.

Хабарі зростають. У країні ніхто не боротиметься з корупцією. Рай для злодіїв. Нікого в країні не цікавлять незахищені верстви населення.
19.08.2022 12:23 Відповісти

