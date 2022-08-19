БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк розробив вимоги до системи кіберзахисту в банківській системі

Національний банк розробив вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України, а також актуалізував для банків критерії та порядок віднесення до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Нацбанк унормував питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі та визначив:

  • основні засади функціонування системи кіберзахисту;
  • принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;
  • вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
  • вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки банків.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 12 серпня 2022 року № 178 "Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України та внесення змін до Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України".

Цей документ розроблений на виконання вимог закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" та з урахуванням Стратегії кібербезпеки України.

