Нацбанк розробив вимоги до системи кіберзахисту в банківській системі
Національний банк розробив вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України, а також актуалізував для банків критерії та порядок віднесення до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, Нацбанк унормував питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі та визначив:
- основні засади функціонування системи кіберзахисту;
- принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;
- вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
- вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки банків.
Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 12 серпня 2022 року № 178 "Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України та внесення змін до Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України".
Цей документ розроблений на виконання вимог закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" та з урахуванням Стратегії кібербезпеки України.
