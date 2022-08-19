БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Японська SBI остаточно припиняє майнінг криптовалют у Росії

Японська фінансова група SBI Holdings Inc. повідомила про остаточне припинення майнінгу криптовалют у Росії.

Про це Bloomberg повідомив представник SBI, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, події в Україні призвели до появи невизначеності перспектив майнінгового бізнесу в Сибіру, а спад на глобальному ринку криптовалют призвів до зниження прибутковості криптодобування.

Раніше головний фінансовий директор компанії Хідеюкі Кацучі оголосив про намір SBI продати все обладнання для майнінгу в РФ.

Сибірські міста в Росії стали популярним місцем серед криптомайнерів через дешеву електроенергію. Однак після того як у квітні влада США наклала санкції на швейцарську BitRiver, яка мала майнінгові установки в РФ, дедалі більше представників індустрії, що працюють на території країни, почали побоюватися, що також можуть підпасти під дії обмежувальних заходів.

SBI призупинила криптомайнінг у РФ майже одразу після повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас компанія поки не знає, скільки часу займе закриття криптовалютного бізнесу у РФ, зазначив представник, додавши, що SBI збереже свій банківський підрозділ у Росії – SBI Bank LLC.

росія (15185) Японія (552) криптовалюта (668)
