Японська SBI остаточно припиняє майнінг криптовалют у Росії
Японська фінансова група SBI Holdings Inc. повідомила про остаточне припинення майнінгу криптовалют у Росії.
Про це Bloomberg повідомив представник SBI, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, події в Україні призвели до появи невизначеності перспектив майнінгового бізнесу в Сибіру, а спад на глобальному ринку криптовалют призвів до зниження прибутковості криптодобування.
Раніше головний фінансовий директор компанії Хідеюкі Кацучі оголосив про намір SBI продати все обладнання для майнінгу в РФ.
Сибірські міста в Росії стали популярним місцем серед криптомайнерів через дешеву електроенергію. Однак після того як у квітні влада США наклала санкції на швейцарську BitRiver, яка мала майнінгові установки в РФ, дедалі більше представників індустрії, що працюють на території країни, почали побоюватися, що також можуть підпасти під дії обмежувальних заходів.
SBI призупинила криптомайнінг у РФ майже одразу після повномасштабного вторгнення в Україну.
Водночас компанія поки не знає, скільки часу займе закриття криптовалютного бізнесу у РФ, зазначив представник, додавши, що SBI збереже свій банківський підрозділ у Росії – SBI Bank LLC.
