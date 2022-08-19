"Нафтогаз" купує недобудовану Славутицьку ТЕС

Дочірнє підприємство "Нафтогаз Біоенергія", що входить до групи "Нафтогаз України", купує Славутицьку ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету, який 18 серпня погодив концентрацію.

Зазначається, що Славутицька ТЕС вироблятиме електроенергію та вироблятиме й постачатиме теплову енергію в територіальних межах міста Славутич (Київська область). Водночас на наразі енергооб’єкт не здійснює господарської діяльності.

Наразі на ТЕС триває будівництво та ведення в експлуатацію енергогенеруючих потужностей: когенераційної установки (обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії) та котельної, що працюватимуть з використанням альтернативних джерел енергії – біомаси.

"Введення Славутицької ТЕС в експлуатацію дасть змогу відмовитись від спалювання газу для виробництва енергії, на користь відновлювальних джерел. Як наслідок, місцева енерго- та тепло- генерація буде незалежною від постачання газу та його вартості", – наголосили в АМКУ.

Будівництво ТЕС у Славутичі триває з 2017 року. За даними системи Contr Agent, власниками ТОВ "Славутицька ТЕС" є Євген Стеценко (85,15%) та фонд "Арагон-Капітал" (14,85%) з групи Clear Energy.