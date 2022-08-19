Ключовий для НАТО порт намагаються придбати пов’язані з Росією компанії

Компанії, пов’язані із РФ, намагаються купити ключовий для НАТО порт у Греції.

Про це пише New York Times, передає liga.net.

Морський порт Александруполіс, розташований неподалік від кордону з Туреччиною, ще донедавна мав другорядне значення. Але тепер, на тлі російської агресії проти України, він став одним з основних пунктів для транспортування техніки США на східний фланг НАТО.

Порт в Александруполісі виставлено на приватизацію – потенційним інвесторам пропонують взяти його у 40-річну концесію. Претендентів четверо, двоє з них пов'язані зі США, інші – з Росією.

Із російського боку – це компанія грецько-російського олігарха Івана Саввіді, колишнього депутата Державної думи зі зв'язками із Владіміром Путіним, а також компанія Дімітріоса Копелузоса, грецького партнера "Газпрому".

Із боку США на порт претендують американські інвестиційні компанії BlackSummit Financial Group та Quintana Infrastructure & Development.

Греція почала продавати стратегічні об'єкти через боргову кризу, яка почалася у 2009 році. Найбільший грецький порт у місті Пірей дістався китайській компанії, другий за величиною порт у Салоніках – Саввіді.