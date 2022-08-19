Київщина виділила 145 мільйонів із резервного фонду на відновлення регіону

Київська обласна рада виділила 145 млн грн із резервного фонду обласного бюджету на подолання наслідків війни та відновлення регіону.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає пресслужба ОВА.

"Ці кошти будуть використані на територіальну оборону, підготовку до зими, розвиток інфраструктури та ремонт доріг на критичних ділянках", – зазначив він.

Зокрема, 100 млн виділено на утримання та розвиток автомобільних доріг, а також відповідної інфраструктури; 2 млн грн – на роботу територіальної оборони та інші заходи, пов’язані з військовою агресією РФ проти України.

Також для підготовки до опалювального сезону 6,7 млн грн отримає Бородянська громада, майже 19,7 млн грн – Васильківська та 12,9 млн грн – Димерська.

Крім того, для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів 600 тис. грн виділили Бородянській громаді, більше понад 2,3 млн грн – Димерській громаді та 255,6 тис. грн – Поліській територіальній громаді.