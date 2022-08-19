Мінекономіки розкритикувало ідею додаткового валютного збору для імпортерів

Міністерство економіки має сумніви щодо доцільності запровадження додаткового збору у розмірі 10% на виведення іноземної валюти за межі країни для оплати імпортних товарів та послуг.

Про це перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ця ініціатива тільки обговорюється. Однозначної думки поки немає. На сьогодні Міністерство економіки має сумніви щодо доцільності запровадження такого податку, оскільки він може призвести до викривлення економічної конкуренції, а це дуже небезпечно", – сказав Кудін.

За словами першого заступника міністра, ця ініціатива спрямована на збалансування потоків валюти, оскільки експорт українських товарів значно впав, а імпорт останніми місяцями зменшився не настільки значно.

"Ця диспропорція призводить до негативного торговельного балансу. Це все тисне на курс і не сприяє макроекономічній стабільності. Національний банк шукає шляхи, яким чином збалансувати ситуацію і це один із можливих заходів, але консенсусу поки немає", – пояснив Кудін.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко підтверджував, що Кабмін планує запровадити додатковий митний збір, уряд наразі обговорює концепцію.