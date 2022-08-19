Росіяни вивели за кордон рекордний обсяг валюти за місяць

У червні росіяни переказали в іноземні банки $4,7 млрд, що є максимальним значенням від початку публікації такої статистики Центробанком РФ, тобто з 2018 року.

Про це повідомляє РБК, передає Укрінформ.

Як зазначається, виведена сума становить 10% від загального обсягу коштів на зарубіжних рахунках росіян: на 1 липня вони офіційно зберігали там $44,7 млрд. Порівняно з травнем 2022 року обсяг виведених громадянами РФ коштів збільшився більш як утричі.

Попередній рекорд було зафіксовано у лютому 2022 року. У місяць початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вивели за кордон $4,3 млрд.

Усі цифри наведено з урахуванням середнього курсу долара за звітний місяць.

Керуючий директор "Газпромбанк Private Banking" Єгор Сусін вважає, що сплеску переказів на іноземні рахунки сприяло два чинники: те, що розміщення доларів та євро на внутрішньому ринку стало невигідним, та пом'якшення Банком Росії обмежень щодо переказів за кордон, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.