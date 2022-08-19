Нацбанк анулював ліцензії "Фонду допомоги аграріям"

Національний банк України застосував заходи впливу до семи кредитних спілок: шість кредитних спілок зобов’язані вжити заходів для усунення порушення та їх причин, а одній кредитній спілці анульовано ліцензії.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 19 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, КС "Довіра" (ЄДРПОУ 26256518), КС "Гарантія-Кредит" (ЄДРПОУ 33800206), Бережанська КС "Взаємодопомога" (ЄДРПОУ 25346121), КС "Лакі" (ЄДРПОУ 26515581), КС "Добра справа" (ЄДРПОУ 25782021) та КС "Альянс" (ЄДРПОУ 26217027) зобов’язані вжити заходів для усунення порушень та їх причин.

Нацбанк пояснює, що ці кредитні спілки тривалий час не дотримуються обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, зокрема вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів. Зазначені кредитні спілки зобов'язані усунути порушення у строк до 31 грудня.

Нагадаємо, що 11 серпня 2021 року, 10 вересня 2021 року та 29 вересня 2021 року до цих спілок були застосовані аналогічні заходи впливу, але порушення усунені не були.

Водночас для КС "Фонд допомоги аграріям" (ЄДРПОУ 34457628) відкликано (анульовано) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, оскільки спілка не дотримується нормативів достатності капіталу (К2), запасу ліквідності (К5) та вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів.

У Нацбанку наадали, що дотримання нормативу достатності капіталу (К2) є важливим для кредитних спілок, особливо в умовах військового стану, адже він забезпечує запас капіталу, достатній для поглинання можливих збитків та захисту депозитних і пайових внесків членів кредитної спілки.

17 грудня 2021 року до спілки був застосований захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій. Регулятор зобов'язав кредитну спілку вжити заходів для усунення порушень, але порушення усунені не були.

Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 22 серпня 2022 року.

Після зупинення або анулювання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами зупинених або анульованих ліцензій. Зупинення або анулювання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.