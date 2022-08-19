БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мозамбік готується вперше експортувати скраплений газ на міжнародний ринок, – ЗМІ

Мозамбік готується вперше поставити партію скрапленого газу на міжнародний ринок.

Про це йдеться в даних агентства Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

Як повібомляється, британський СПГ-танкер British Mentor, оператором якого є BP Plc, 24 серпня прибуде до нового плавучого терміналу відвантаження СПГ Coral South, розташованого на північному узбережжі Мозамбіку.

Основним оператором нового терміналу є італійська Eni SpA. Її партнерами в цьому проєкті виступають серед інших китайська CNPC, американська Exxon Mobil та Національна нафтова компанія Мозамбіка ENH.

Спочатку Eni планувала приступити до першого відвантаження СПГ із терміналу у жовтні, однак компанія прискорила цей план, незважаючи на проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу та заворушеннями в країні через дії лояльних до "Ісламської держави" повстанців.

Британська BP, у свою чергу, у 2016 році підписала з Eni та її партнерами угоду про купівлю всіх партій СПГ, які відвантажуються з Coral South протягом 20 років із опцією продовження ще на 10 років. Потужність терміналу становить 3,4 млн тонн СПГ на рік.

