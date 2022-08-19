Британія виділить 1,5 мільйона фунтів на відстеження викраденого українського зерна

Велика Британія виділить 1,5 млн фунтів на засоби відстеження на світовому ринку вкраденого в Україні зерна.

Про це йдеться у заяві британського МЗС, передає Укрінформ.

"Об’єднане Королівство надає 1,5 млн фунтів на розгортання технології для визначення, чи не було зерно, яке продає на світовому ринку Росія, вкрадене в Україні", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що Британія також надасть Україні "пакет підтримки залізниці, аби гарантувати рух потягів з зерном".

"Більше того, Об’єднане королівство передасть Україні військові засоби для допомоги в захисті портів, критично важливих для успіху зернової угоди", – зауважили у відомстві.

На додачу Влика Британія також профінансує нагальні потреби уразливих українських внутрішніх переселенців та біженців.

"В Україні та Польщі, куди втекло від конфлікту більшість українців, виділені Великою Британією 15 млн фунтів підтримають до 200 тис. найбільш уразливих людей, які постраждали від російського вторгнення", – наголосили у МЗС.

Кошти отримає міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, яка через місцевих посередників допоможе забезпечити людей харчуванням, питною водою, засобами гігієни, психологічною допомогою та послугами догляду за дітьми.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія виділить 36 млн фунтів стерлінгів на допомогу Україні та країнам Африки.