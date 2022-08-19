Українці отримали перші 53 мільйони на власний бізнес за програмою "єРобота"

Перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи в рамках програми "єРобота" перераховані 227 одержувачам.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Програма "єРобота" набирає обертів. Сьогодні перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам", – написав Шмигаль.

Загалом, за його словами, верифіковано майже 5 тис. заяв на отримання мікрогрантів, з яких понад 750 заяв уже погоджено.

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота" мікрогрантів для бізнесу.

Перша програма в межах "єРобота" – це гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга – гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проєкту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.