Мінекономіки спрогнозувало падіння економіки на 40%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в місяці 2022 року, що залишилися, може впасти через розв’язану Росією війну на 35-40%.

Про це перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", – сказала вона.

Свириденко наголосила, що окрім перемоги на військовому фронті на економічному фронті дуже важливим завданням є утримати економічну стабільність та макростабільність та шукати шляхи для стимулювання економічної активності в державі.

"Якщо ми говоримо про цей шлях – сприяти тим підприємствам, які вже працювали, мають штат і ринки збуту і змогли перебудуватися за останні шість місяців, щоб вони й надалі активно працювали", – сказала очільниця Мінекономіки.

За її словами, крім програми мікрогрантів та "єРоботи" в уряді розробляються зміни до програми "5-7-9", щоб підприємства у прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали змогу взяти кредит та відновитися.

Як повідомлялося, Нацбанк прогнозує уповільнення спаду реального ВВП України у третьому та четвертому кварталах 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року до 37,5% з 39,3% у другому кварталі.

За оцінками НБУ, Нацбанк прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2022 року на 33,4%.

ВВП (1185) Мінекономрозвитку (2062) Свириденко Юлія (237)
