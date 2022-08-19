Кабмін продовжив карантин до кінця року

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 19 серпня, ухвалив рішення продовжити карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2022 року.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 року для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.

Також продовжено карантин до 31 грудня 2022 року на всій території України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів під час засідання 27 травня схвалив проєкт постанови про продовження дії карантину в Україні до 31 серпня.