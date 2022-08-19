Суд арештував гуртожитки підприємства росіян у Львові вартістю 450 мільйонів

Суд у Львові заарештував приміщення гуртожитків, що належать підприємству, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом автотранспортних засобів, упродовж 2014-2016 років шахрайським шляхом привласнило кошти мешканців гуртожитків. Воно не провело розрахунки із виконавцями житлово-комунальних послуг, що призвело до виникнення заборгованості за спожиті послуги з водопостачання і водовідведення, а також утримання гуртожитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, привласнення та розтрати майна, викрадення і привласнення офіційних документів, печаток та штампів, а також службового підроблення здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області (ч. 1 ст. 188-1, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України).