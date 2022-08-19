Антимонопольний комітет дозволив "Нафтогазу" придбати Славутську ТЕС на біогазі

Антимонопольний комітет дозволив дочірньому підприємству "Нафтогаз Біоенергія" НАК "Нафтогаз України" придбати понад 50% статутному капіталі ТОВ "Славутицька ТЕС".

Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 18 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

АМКУ зауважує, що загалом Комітет розглянув три заяви про надання дозволу на концентрацію, дві з яких є проміжними етапами третьої концентрації – придбання групою "Нафтогаз України" ТОВ "Славутицька ТЕС".

Згідно з інформацією заявників, "Славутицька ТЕС" вироблятиме електричну енергію та вироблятиме і постачатиме теплову енергію в територіальних межах міста Славутич (Київська область). Водночас на сьогоднішній день енергооб’єкт не здійснює господарської діяльності.

Наразі на "Славутицькій ТЕС" триває будівництво та ведення в експлуатацію енергогенеруючих потужностей: когенераційної установки (комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії) та котельної, що працюватимуть з використанням альтернативних джерел енергії – біомаси.

"Таким чином введення "Славутицької ТЕС" в експлуатацію дасть змогу відмовитись від спалювання газу для виробництва енергії, на користь відновлювальних джерел. Як наслідок, місцева енерго- та тепло- генерація буде незалежною від постачання газу та його вартості, що забезпечить посилення енергетичної безпеки України та покращить стан навколишнього середовища", – зазначається у повідомленні.

За даними держреєстру, ТОВ "Славутська ТЕС" належить Євгену Стеценку (85%).