Уряд оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Станом на 17 серпня до оновленого переліку входить 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (21), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 323 громади.

У Мінреінтеграції нагадали, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень; для інших осіб – 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія" (в розділі "послуги"). Особисто заяву на отримання допомоги можна подати наступним способом:

особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу;

отримати довідку щодо взяття на облік як ВПО;

особисто подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 або 3000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.