Українські товари представлять у чотирьох європейських мережах супермаркетів

Представники чотирьох європейських торговельних мереж проведуть промо акції для українських товарів у Польщі, Італії та Естонії в рамках роботи Ради експортерів та інвесторів при МЗС України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає пресслужба міністерства.

"Українські дипломати домовилися про проведення презентацій українських товарів у чотирьох європейських торговельних мережах, щоб українські компанії змогли знайти нових покупців, заробити додаткові гроші, а європейські споживачі змогли відкрити для себе якісну українську продукцію", – зазначив міністр.

Він уточнив, що йдеться про такі мережі та акції:

Італія: Акція "Найкращі українські бренди до дня Незалежності України" в Mix Markt відбувається 15-28 серпня в 61 торговельній точці Італії за участі 37 українських брендів продовольчих товарів. 5% доходу від продажу товарів у період акції перераховується на оборону та розмінування в рамках фандрейзингової платформи UNITED24.

Польща: "Дні української кухні" в Carrefour Polska. Будуть представлені 8 українських виробників. Акція відбувається з 19 серпня по 4 вересня в 40 гіпермаркетах по всій Польщі.

Естонія: дві акції "Купуй українські товари. Підтримай Україну" в мережах RIMI та MAXIMA. Акції відбудуться з 22 по 28 серпня на сайтах обидвох мереж, а 24 серпня у головних маркетах в Таллінні відкриються презентаційні стенди українських брендів.

Кулеба підкреслив, що МЗС планує проводити подібні акції і в інших країнах.

"Я доручив усім нашим посольствам якомога активніше просувати українські товари та послуги за кордоном, зокрема виводити їх на іноземні ринки через торговельні мережі. Сьогодні кожна українська компанія-експортер може отримати нові можливості виходу на нові ринки разом з МЗС. Ми чекаємо на звернення підприємців на нашу цифрову платформу NAZOVNI і готові максимально допомагати", – запевнив міністр.