Уряд схвалив передачу персональних даних українців до 58 країн

Уряд України постановою 910 від 16 серпня схвалив можливість передачі персональних даних українців засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг за межі країни в 58 країн, включно з країнами ЄС, які забезпечують належний захист персональних даних.

"Для забезпечення можливості використання громадянами України за їх бажанням електронного відображення інформації, що міститься в документах, передачі (їх) електронних копій, отримання публічних послуг за межами України персональні дані можуть передаватися за допомогою коштів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними", – сказано в документі.

Установлено, що персональні дані не можуть передаватися суб'єктам, зареєстрованим у державах, визнаних державою-агресором або державою-окупантом, а також у державах, які з ними входять до митних та військових союзів.

Відповідно до затвердженого постановою списку, до 58 країн увійшли Азербайджан та Грузія, Аргентина та Уругвай, Ізраїль, Канада та Нова Зеландія, ОАЕ та США, Туреччина та Таїланд.

Крім цього, у ньому – Боснія та Герцеговина, Албанія та Північна Македонія, Чорногорія, Мавританія та Сенегал, Буркіна-Фасо та Кабо-Верде, Туніс та Марокко, Швейцарія, Ісландія та Норвегія.