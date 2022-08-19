Кабмін скасував дві своїх постанови часів СРСР
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 19 серпня, визнав такими, що втратили чинність, дві постанови уряду Української РСР.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Зокрема, йдеться про постанови Кабміну УРСР від 31.05.1991 № 14 "Про заходи щодо розвитку виробництва особливо складної медичної діагностичної техніки в 1991 – 1995 роках" та від 29.07.1991 № 111 "Про затвердження Положення про діяльність Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури – Всесвітня лабораторія".
