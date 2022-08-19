БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін скасував дві своїх постанови часів СРСР

урср

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 19 серпня, визнав такими, що втратили чинність, дві постанови уряду Української РСР.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, йдеться про постанови Кабміну УРСР від 31.05.1991 № 14 "Про заходи щодо розвитку виробництва особливо складної медичної діагностичної техніки в 1991 – 1995 роках" та від 29.07.1991 № 111 "Про затвердження Положення про діяльність Українського відділення міжнародної неурядової організації "Міжнародний центр наукової культури – Всесвітня лабораторія".

До чого це?
показати весь коментар
20.08.2022 14:17 Відповісти

