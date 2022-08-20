США оголосили про нову військову допомогу Україні на $775 мільйонів
Президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні $775 млн на оборону, а також на військову освіту та підготовку.
Про це повідомляє пресслужба Білого Дому.
Як додали у Міністерстві оборони США, цей пакет допомоги включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 16 105-мм гаубиць і 36 тис. снарядів для них, 15 безпілотників Scan Eagle, десятки протимінних транспортних засобів, додаткові високошвидкісні протирадіаційні ракети, протитанкову зброю – 1500 ракет TOW і 1000 Javelin, прилади нічного бачення та інше.
Також у Пентагоні зазначили, що за час президентства Байдена США виділили Україні близько $10,6 млрд на безпекову допомогу. Із 2014 року ця сума перевищила вже $12,6 млрд.
