Уряд розширив перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП

Уряд доповнив новими послугами соціального характеру перелік адмінпослуг органів виконавчої влади та адмінпослуг, що надаються органами місцевого самоврядування, через Центри надання адмінпослуг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, до переліку внесено такі послуги:

надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;

надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, на початок 2022 року мережа Центрів надання адміністративних послуг в Україні зросла до близько 3 тис. точок.