Банки отримали право продавати клієнтам дорогоцінні метали

Національний банк з 20 серпня надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.

Як повідомляє пресслужба регулятора, банки зможуть продавати клієнтам дорогоцінні метали у межах їх залишку у касі банку станом на 19 серпня. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

Зазначається, що з огляду на зазначені обмеження такі операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України.

За оцінками Нацбанку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.

В НБУ нагадали, що раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

Крім того, для однозначного трактування норм постанови Нацбанк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.