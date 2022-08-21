Україна отримає 25 карет швидкої допомоги від міжнародних партнерів

Найближчими тижнями благодійні організації планують доставити до України 25 автівок швидкої медичної допомоги, які згодом будуть відправлені у фронтові та прифронтові регіони.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка, з початку повномасштабного вторгнення до України вже надійшло 343 "швидкі" в рамках гуманітарної допомоги.

Зазначається, що наразі саме на Сході та Півдні України є найгостріша потреба в медичному транспорті, адже там щодня Росія обстрілює та захоплює автівки швидкої допомоги.

"З моменту повномасштабного вторгнення росіяни вже пошкодили та захопили понад 430 автомобілів швидкої допомоги. Тому сьогодні МОЗ залучає допомогу від міжнародних партнерів, аби оперативно поповнювати автопарк для бригад "екстренки", які працюють в регіонах, дотичних до лінії фронту. Незабаром до України приїдуть ще 25 автівок від благодійників й допомагатимуть нашим медикам рятувати життя українців", – розповів Яременко.