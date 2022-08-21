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Новини
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Кабмін схвалив законопроєкт про бронь для військовозобов’язаних із органів держвлади

кабмин

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, законопроєктом передбачено визначення умов, за яких військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню.

Також пропонується доповнити перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та які можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою, військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та за підприємствами, установами, організаціями.

Автор: 

законопроєкт (1694) військовослужбовці (327)


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Кароче те кто на коротком поводке, бюджетники.
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21.08.2022 21:48 Відповісти
А 95 квартал до якої категорії належить?
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21.08.2022 22:55 Відповісти
До категории неприкасаемых.
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22.08.2022 09:28 Відповісти
Скоро жінок закриють в країні... Буде ким воювати!
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21.08.2022 23:27 Відповісти
Все одно при наявності броні останнє слово за військкоматом
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22.08.2022 07:46 Відповісти
Держслужбовцям знову рай? Як ніх. не робили, так і не робитимуть. А тепер щей на фронт не підуть. Деребан бюдженту, земельки, нерухомості... А голота - на "м"ясо"...
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22.08.2022 14:42 Відповісти
..и зарплату поднять непременно этой челяди с деплутатами пора,уже ж целый месяц не поднимали.
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22.08.2022 15:43 Відповісти

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