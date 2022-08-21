Кабмін схвалив законопроєкт про бронь для військовозобов’язаних із органів держвлади

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, законопроєктом передбачено визначення умов, за яких військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню.

Також пропонується доповнити перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та які можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою, військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та за підприємствами, установами, організаціями.