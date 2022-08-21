БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
199 0

"Укрзалізниця" скасовує приміські та регіональні рейси до Харкова на День незалежності

укрзализныця,поезд,вагон,уз,купе,плацкарт

У зв’язку із введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня приміські та регіональні рейси здо Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Також "Укрзалізниця" з міркувань безпеки закликала пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області запроваджують подовжену комендантську годину – з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. В інші дні, починаючи з 22 серпня, комендантська година триватиме з 19:00 до 07:00.

Автор: 

Укрзалізниця (4830) Харків (734)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 