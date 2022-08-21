Із портів Одеської області вийшло ще 4 судна із зерном

Із портів Одеської області в рамках "зернової ініціативи" вийшли ще 4 судна із зерном.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

"У складі зернового конвою всього відпливло 4 судна: 2 з порту в Чорноморську, 1 – з Одеси та 1 – з "Південного", – сказано в повідомленні.

У ньому наголошується, що в неділю в Стамбулі буде оглянуто 1 судно, що прибуває з України, та 5 суден, що прямують до України.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".