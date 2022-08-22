Росія залишається найбільшим постачальником нафти в Китай третій місяць поспіль, – Reuters

Росія третій місяць поспіль є найбільшим постачальником нафти для Китаю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Головного митного управління Китаю.



Так, імпорт російської нафти, включно з поставками нафтопроводом Східний Сибір – Тихий океан, а також морськими поставками з європейських і далекосхідних портів РФ, склав 7,15 млн тонн, що на 7,6% більше, ніж рік тому.



Водночас російські поставки в липні, еквівалентні приблизно 1,68 млн барелів на добу, були нижчими за травневий рекорд у близько 2 млн барелів на добу. Наразі Китай є найбільшим покупцем нафти з РФ.



З початку року імпорт із Росії склав 48,45 млн тонн, що на 4,4% більше, ніж у минулому році, однак він все ще відстає від Саудівської Аравії, яка поставила 49,84 млн тонн.



Значні російські закупівлі витіснили конкуруючі поставки з Анголи та Бразилії, які впали на у річному вимірі на 27% та 58% відповідно.



Другою за обсягом імпорту є Саудівська Аравія, котра поставила, до 6,56 млн тонн, або 1,54 млн барелів на добу.