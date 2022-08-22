Нацбанк призупинив ліцензії трьом ломбардам та 14 фінансовим компаніям

Національний банк застосував до трьох ломбардів та 14 фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідні рішення були ухвалені 19 серпня.

Так, трьом ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту:

ПТ "Ломбард "Добрі традиції" ТОВ "Мій капітал" та ТОВ "Гарантія успіху";

ПТ "Олексій Лук’янов і компанія" ломбард "Ростовщик";

ПТ "Ломбард Оскар" (Приватне підприємство ТВО "Хімчистка "Оскар", Приватне підприємство "Швидке харчування "Обжора").

У Нацбанку зазначили, що указані ломбарди не надали інформацію на письмову вимогу регулятора щодо дотримання в першому кварталі 2022 року вимог законодавства, які висуваються до власного капіталу.

Крім того, 14 фінансовим компаніям тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг:

ТОВ "Фінансова компанія "Факторинг-сервіс";

ТОВ "Фінансова компанія "Авалон Капітал";

ТОВ "Kвік Мані";

ТОВ "Фінансова компанія "Інкомфінанс";

ТОВ "Фінансова компанія "Фінтех";

ТОВ "Фінансова компанія "Юрспецфінанс";

ТОВ "Фінансова компанія "Фалкон фінанс";

ТОВ "Факторингова компанія "Фонд боргових зобов’язань";

ТОВ "ПРО Фактор Груп";

ТОВ "Олімп Фінанс Груп";

ТОВ "Фінансова компанія "Бізнес Капітал";

ТОВ "Аванте фінанс";

ТОВ "Апзон";

ТОВ "Фінансова компанія "Фінофіс".

Ці фінансові компанії не надали інформацію на письмову вимогу Нацбанку щодо дотримання в першому кварталі 2022 року вимог законодавства, які висуваються до власного капіталу, та обов’язкових фінансових нормативів і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, на ринку гарантій.

У Нацбанку наголосили, що ці фінансові установи зобов'язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.

Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 22 серпня 2022 року.