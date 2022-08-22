Нацбанк призупинив ліцензії трьом ломбардам та 14 фінансовим компаніям
Національний банк застосував до трьох ломбардів та 14 фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Відповідні рішення були ухвалені 19 серпня.
Так, трьом ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту:
- ПТ "Ломбард "Добрі традиції" ТОВ "Мій капітал" та ТОВ "Гарантія успіху";
- ПТ "Олексій Лук’янов і компанія" ломбард "Ростовщик";
- ПТ "Ломбард Оскар" (Приватне підприємство ТВО "Хімчистка "Оскар", Приватне підприємство "Швидке харчування "Обжора").
У Нацбанку зазначили, що указані ломбарди не надали інформацію на письмову вимогу регулятора щодо дотримання в першому кварталі 2022 року вимог законодавства, які висуваються до власного капіталу.
Крім того, 14 фінансовим компаніям тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг:
- ТОВ "Фінансова компанія "Факторинг-сервіс";
- ТОВ "Фінансова компанія "Авалон Капітал";
- ТОВ "Kвік Мані";
- ТОВ "Фінансова компанія "Інкомфінанс";
- ТОВ "Фінансова компанія "Фінтех";
- ТОВ "Фінансова компанія "Юрспецфінанс";
- ТОВ "Фінансова компанія "Фалкон фінанс";
- ТОВ "Факторингова компанія "Фонд боргових зобов’язань";
- ТОВ "ПРО Фактор Груп";
- ТОВ "Олімп Фінанс Груп";
- ТОВ "Фінансова компанія "Бізнес Капітал";
- ТОВ "Аванте фінанс";
- ТОВ "Апзон";
- ТОВ "Фінансова компанія "Фінофіс".
Ці фінансові компанії не надали інформацію на письмову вимогу Нацбанку щодо дотримання в першому кварталі 2022 року вимог законодавства, які висуваються до власного капіталу, та обов’язкових фінансових нормативів і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, на ринку гарантій.
У Нацбанку наголосили, що ці фінансові установи зобов'язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.
Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 22 серпня 2022 року.
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