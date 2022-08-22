Болгарія відмовилася від закупівлі великих обсягів американського скрапленого газу

Уряд Болгарії вирішив ухвалити лише одну з узгоджених семи поставок скрапленого газу від американської Cheniere, незважаючи на те, що ціна майже на 30 євро нижча, ніж на європейських газових біржах.

Про це повідомляєEuractiv.

Зараз при владі тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радевим. Його політичні опоненти звинуватили президента в спробі відновити постачання "Газпрому".

Болгарія та Польща стали першими двома європейськими країнами, яким "Газпром" припинив постачання газу через відмову платити за паливо рублями. Влада Софії забезпечує близько 1/3 необхідного газу за довгостроковим контрактом з Азербайджаном, але інші поставки залежать від короткострокових контрактів.

У червні, в останні дні свого перебування при владі, уряд Кирила Петкова домовився про постачання семи суден зрідженого газу зі США за сприяння Єврокомісії.

Постачання газу США заповнили б близько половини кількості для Болгарії, якої не вистачає. Але уряд Петкова було усунено шляхом вотуму недовіри, і дострокові парламентські вибори призначені на 2 жовтня.

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики Росен Христов пояснив, що пропозиція зрідженого газу була відхилена, оскільки резервувати слоти для LNG у Туреччині та Греції дорого. Христов сказав, що Болгарія може знайти газ, але проблемою є високі ціни.

"Нас турбують не стільки обсяги, скільки тенденція зростання цін на ринку", – сказав міністр.

За його словами, що мета уряду Болгарії – забезпечити системне постачання газу трубопроводами. Наступного тижня переговори з трьома турецькими компаніями будуть спрямовані на отримання фіксованих пропозицій щодо поставок протягом 6-12 місяців, з пріоритетом гарантування кількості до кінця зими.

Також наступного тижня будуть переговори про збільшення азербайджанських поставок, але ціна відрізнятиметься від ціни поточного контракту.