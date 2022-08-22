Медіахолдинг Ахметова продаватиме або здаватиме в оренду свої активи

Медіагрупа "Україна" (МГУ), яка припинила мовлення місяць тому за рішенням її власника Ріната Ахметова, запропонує активи, що залишаються у неї, для продажу або оренди на ринкових умовах.

Про це повідомила директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко у Facebook.



"Оскільки ми не можемо нікому це (активи, – ред.) передавати безкоштовно (бо це може вважатися як вплив на медіа), ми щось продаватимемо, щось здаватимемо в оренду. На умовах ринку безумовно. За рівних умов перевагу віддаватимемо колишнім співробітникам, якщо хтось із них вирішить почати щось своє", – зазначила вона.



Ємченко уточнила, що, говорячи про активи, йдеться про величезну бібліотеку контенту (шоу, серіали, інформаційний та спортивний архіви), величезну базу техніки/обладнання та ІТ-системи технологічних проєктів (типу oll.tv).



Директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM підкреслила, що бренди МГУ абсолютно не підлягають ні продажу, ні оренді, оскільки їхня поява в ефірі буде сприйнята і глядачами, і ринком, і спільнотою як повернення медіагрупи.



Ємченко також повідомила, що до кінця серпня МГУ розлучиться з усіма ключовими співробітниками, а зараз група вже віддала трудові книжки більше ніж половини команди. Вона уточнила, що, як і було обіцяно, виплачуються великі вихідні пакети кожному: "сумарно по МГУ йдеться про мільйони доларів".

11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

21 липня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго", які входили до медіахолдингу Ахметова.