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Новини
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Медіахолдинг Ахметова продаватиме або здаватиме в оренду свої активи

ахметов

Медіагрупа "Україна" (МГУ), яка припинила мовлення місяць тому за рішенням її власника Ріната Ахметова, запропонує активи, що залишаються у неї, для продажу або оренди на ринкових умовах.

Про це повідомила директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко у Facebook.

"Оскільки ми не можемо нікому це (активи, – ред.) передавати безкоштовно (бо це може вважатися як вплив на медіа), ми щось продаватимемо, щось здаватимемо в оренду. На умовах ринку безумовно. За рівних умов перевагу віддаватимемо колишнім співробітникам, якщо хтось із них вирішить почати щось своє", – зазначила вона.

Ємченко уточнила, що, говорячи про активи, йдеться про величезну бібліотеку контенту (шоу, серіали, інформаційний та спортивний архіви), величезну базу техніки/обладнання та ІТ-системи технологічних проєктів (типу oll.tv).

Директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM підкреслила, що бренди МГУ абсолютно не підлягають ні продажу, ні оренді, оскільки їхня поява в ефірі буде сприйнята і глядачами, і ринком, і спільнотою як повернення медіагрупи.

Ємченко також повідомила, що до кінця серпня МГУ розлучиться з усіма ключовими співробітниками, а зараз група вже віддала трудові книжки більше ніж половини команди. Вона уточнила, що, як і було обіцяно, виплачуються великі вихідні пакети кожному: "сумарно по МГУ йдеться про мільйони доларів".

11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

21 липня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго", які входили до медіахолдингу Ахметова.

Автор: 

оренда (396) Ахметов Рінат (1614) продаж (2100) СКМ (60) телебачення (406) актив (95)


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Топ коментарі
+2
Який медіахолдінг - у цього донбасянского упиря ніяких ЗМІ не може бути.
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22.08.2022 12:16 Відповісти
+1
Можливо ви будете щиро здивовані, але Ахметов наразі в Україні.
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22.08.2022 15:58 Відповісти
+1
Ну так зеленые уже приготовились заглатить Медиахолдинг Ахметова,будующие владельцы-жены,родители,браты,сестры,ит.д.
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22.08.2022 18:42 Відповісти
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Який медіахолдінг - у цього донбасянского упиря ніяких ЗМІ не може бути.
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22.08.2022 12:16 Відповісти
Я вам зараз смішний вещ скажу. А де зараз п. Ахметов? А чому він не і Україні? А чому він не в Україні, якщо йому немає 60, і підпадає під закон про мобілізацію? І коли ставиш такі і подібні питання, то "чуєш" регіт у соцмережах "Да кто ж его посадит, он же памятник!" - починаєш "тверезіти" на предмет справедливості, законів, держави і суспільства... (Там далі - на додумування - хто зрозумів, той розвине думку далі...)
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22.08.2022 15:33 Відповісти
Можливо ви будете щиро здивовані, але Ахметов наразі в Україні.
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22.08.2022 15:58 Відповісти
Дуже за нього радий. З 24. 02 2022 в одному тільки Лондоні подільник Ахатія Брагіна був 4 рази. на нього закон не розповсюджується? (як і на 95% "міні" Ахмєтових?)
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22.08.2022 16:29 Відповісти
Ахметов весь час був в Україні.
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22.08.2022 21:21 Відповісти
Там один клоун утверждал вчера что в Украине не будет оллигархов,что то смутно верится,это пока у них нет бабла а когда появится снова..
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22.08.2022 15:41 Відповісти
Може який блазень чи розумник назве хоч одну нормальну країну, де немає олігархів. Це буде який новий прорив в економічній науці .
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22.08.2022 21:23 Відповісти
- А хочеш - я тобі зараз холдінга покажу?
- Та ти шо - люди ж кругом!
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22.08.2022 18:10 Відповісти
Ну так зеленые уже приготовились заглатить Медиахолдинг Ахметова,будующие владельцы-жены,родители,браты,сестры,ит.д.
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22.08.2022 18:42 Відповісти
бандіт ахмєтов сам собі здасть в оренду, і не буде ні бандітом, не олігархом.
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23.08.2022 00:28 Відповісти

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